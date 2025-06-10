«Падкий на деньги человек»: продюсер назвал причину возвращения Меладзе в Россию

Уехавший за границу певец Валерий Меладзе накануне вернулся в Москву. Продюсер Сергей Дворцов считает, что высказавшийся в поддержку Украины артист хочет подзаработать в России.

Меладзе даже прервал гастроли за границей ради поездки в Москву. Сергей Дворцов уверен: артист принял такое решение не просто так. Скорее всего, им движет материальная выгода, считает продюсер.

«Валерий Меладзе — падкий на деньги человек, который больше любит крупные суммы, чем окружающих людей. Разумеется, он приехал подзаработать, потому что Россия раньше всегда его кормила», — сказал Дворцов в разговоре с Абзацем.

23 июня исполнителю хита «Салют, Вера!» исполнится 60 лет. Вероятнее всего, Меладзе хочет отметить юбилей в закрытом формате с самыми близкими людьми. Но Дворцов не исключает, что артист решил отработать гонорар для очень влиятельных персон за гонорар в размере 4−5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что певец прилетел в Москву на день рождения внука Георгия, которому исполнился один год. Меладзе запечатлели на прогулке с малышом и его мамой.