«Забывает русский»: речь 10-летнего сына Меладзе вызвала критику в Сети

В браке с Альбиной Джанабаевой у Валерия Меладзе появилось трое детей. Экс-солистка «ВИА Гры» долгое время не показывала общественности младшего сына Луку, но теперь она выкладывает с ним множество видео. Новый ролик, опубликованный в Сети, вызвал бурную реакцию у фанатов звездной пары из-за акцента 10-летнего мальчика.

Певица опубликовала новый юмористический ролик, в котором сын зовет ее на ужин. В свою очередь, Джанабаева советует ему найти кого-то помоложе, а Лука отвечает, что просто хочет есть.

Наследнику супругов было крайне непросто выговаривать выученные слова из-за сильного акцента. Отметим, что три года назад Валерий Меладзе в спешке покинул Россию и уехал с семьей в Испанию с начала спецоперации на Украине.

Подписчики Джанабаевой считают, что сын супругов начал постепенно забывать русский язык.

«У ребенка каша во рту! То ли к логопеду надо, то ли дело в том, что забывает русский», — написали они под видео звезды.

Артист женился на Джанабаевой в 2014 году. Помимо Луки, у них есть 21-летний сын Константин и четырехлетняя дочь Агата.

Напомним, накануне Меладзе заметили в Москве на прогулке с дочерью Софико и внуком Георгием, которому 10 июня исполнился 1 год. Продюсер Сергей Дворцов предположил, что певец хочет подзаработать в России.