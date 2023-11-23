Проживающая в Израиле Саша Савельева посетила светское мероприятие в Москве. Об этом сообщает портал Woman.ru.

22 ноября 2023 года столичный ресторан Garda отметил день рождения. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Савельева. Для выхода в свет певица выбрала серый брючный костюм. Саша дополнила образ ювелирными украшениями, черной сумкой и элегантным макияжем.

Напомним, что артистка уже много лет не проживает на территории РФ: вместе с мужем она обосновалась в Израиле. Несмотря на это, артистка не порвала связь с Россией и часто приезжает сюда по рабочим делам.

Также на мероприятии появились Виктория Дайнеко с возлюбленным, Александр Энберт, Алика Смехова.

Ранее мы писали о том, что певица Саша Савельева продолжает приезжать в квартиру в Москве, переоформленную на мужа. Подробности смотрите в этой статье.

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