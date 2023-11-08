«Уехала около месяца назад»: проживающая в Израиле Саша Савельева продолжает появляться в Москве

Певица Саша Савельева утверждает, что 14 лет живет с мужем в Израиле. Выяснилось, что артистка продолжает приезжать в трехкомнатную квартиру в Москве, которую пять лет назад переоформила на мужа.

О приезде Савельевой сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Москве у исполнительницы есть трехкомнатная квартира в Строгино. Жилье площадью 110 квадратных метров находится на улице Твардовского. Сейчас такая недвижимость стоит от 50 млн рублей.

Соседи утверждают, что видели певицу около месяца назад. До этого они часто встречались с ней в доме.

Савельева прописана у матери в 60-метровой двухкомнатной квартире. Жилье тоже находится в Строгино, на улице Таллинской. К матери приходят заказные письма и штрафы ГИБДД.

Недавно Савельева сообщила о смерти отца. Родной человек ушел из жизни полтора года назад. Из-за этого певица впала в депрессию, она стала болеть, а организм начал «сыпаться».