Проживание инкогнито и алкоголь: что входит в райдер певца Авраама Руссо

В райдер певца Авраама Руссо для гастролей входит коньяк, проживание инкогнито и гриль, а также суточные. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, исполнитель хита «Знаю» предпочитает номера только с темными шторами, а заселяется инкогнито, видимо, чтобы его не беспокоили поклонники. Также крупным шрифтом прописано то, что цитрусовые фрукты необходимо исключить.

Также стало известно, что певец предпочитает блюда на гриле, поэтому гриль должен быть в ресторане отеля. Если же его нет, то персонал должен приготовить для Авраама блюда, но если и это невозможно, то необходимо предоставить компенсацию – суточные в размере восьми тысяч рублей.

В гримерке у знаменитости должен быть мед и 100 грамм коньяка. Это обязательные условия.

Ранее мы писали о том, что Авраам Руссо выпустил песню, посвященную мужчинам. Он отметил, что обычно все хиты посвящают женщинам, но он сделал исключение. По мнению артиста, песен о «сильном поле» недостаточно в российском шоу-бизнесе. По словам Руссо, его трек является современным и интересным.

Также стало известно о том, что 62-летний певец Григорий Лепс продолжает выходить в свет со своей 18-летней невестой. Аврора позировала рядом с возлюбленным в брендовой одежде и не скрывала радости. Сам же артист примерил брюки и пиджак в полоску, но разного цвета и фактуры ткани.