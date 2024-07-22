Улыбались и обнимались: Лепс вывел в свет 18-летнюю невесту в люксовом наряде

Певец Григорий Лепс вышел в свет со своей 18-летней невестой Авророй Кибой, которая не скрывала радости рядом с 62-летним возлюбленным. Пара посетила частную вечеринку и позировала фотографам. СМИ отметили, что девушка была в одежде люксового сегмента.

Когда артист объявил о чувствах к юной красавице, то многие посчитали заявление мужчины пиаром. Но пара продолжает проводить вместе время и даже выходит на публику. В соцсетях появился кадр, на котором Лепс в полосатых брюках и пиджаке, но другого оттенка, улыбается рядом с юной спутницей, которая выбрала цветочное мини, розовый жакет Chanel и сапоги Christian Dior.

На новом кадре певец обнимал невесту. Подписчики отметили, что они хорошо выглядят, но смотрятся как дед с внучкой.

Напомним, что о романе Лепса с красавицей стало известно в июне 2024 года. Аврора является студенткой МГИМО и активно ведет соцсети. Оказалось, что мужчина сделал ей предложение руки и сердца, подарив кольцо от бренда Graff.

Сама же Аврора активно путешествует и любит брендовые вещи. Она окружает себя люксом и демонстрирует атрибуты богатой жизни в личном микроблоге. Знакомство с Григорием, как пишут СМИ, состоялось благодаря родителям девушки. Мужчина ухаживал за ней и дарил украшения. В соцсетях также есть фото шикарных букетов.

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