«Все поют про девушек»: Авраам Руссо выпустил песню, посвященную мужчинам

54-летний певец Авраам Руссо выпустил новую песню – она посвящена мужчинам. Артист объяснил, что «все поют про девушек», а песен о сильном поле недостаточно.

Подробности приводит Пятый канал, который пообщался с Руссо на съемках клипа.

Хит получил название «Мужчина вышел погулять». Он сделан по мотивам фильма «Танцор диско». В клипе снялись как профессиональные танцоры, так и друзья исполнителя.

«Все поют про девушек, а здесь мужчина. Не женщина вышла танцевать, а мужчина вышел погулять и танцевать, понимаете?» - поделился Руссо.

Он назвал песню современной и говорит, что в ней есть то, что требует музыкальный рынок.

Ранее певец сообщил, что остался в России, хотя раньше жил на несколько стран. При этом жена и дочь Руссо проживают за границей. Он по-прежнему гастролирует и говорит, что работа есть постоянно.