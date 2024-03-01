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Опубликовано 01 марта 2024, 21:39
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«Проживает за пределами РФ»: писательницу Людмилу Улицкую* признали иноагентом

Улицкую* признали иноагентом после слов, что ее гонорары идут на Украину.
«Проживает за пределами РФ»: писательницу Людмилу Улицкую* признали иноагентом

© Georg Wendt/DPA/East News

Писательницу Людмилу Улицкую* (признана иноагентом на территории РФ) внесли в реестр лиц, признанных иностранными агентами. Соответствующие изменения 1 марта объявило Министерство юстиции РФ.

На сайте ведомства приводится обоснование решения. Говорится, что она «выступала против специальной военной операции на Украине», а также «проживает за пределами Российской Федерации».

Кроме того, Улицкая* «участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными агентами и иностранными СМИ».

Ранее ей позвонили пранкеры, в разговоре с которыми Улицкая*призналась: ее книги востребованы в России, а гонорары идут на Украину. В настоящее время писательница проживает в Германии. После ее откровении российские театры стали отменять постановки. Заявление автора прокомментировала актриса Яна Поплавская. Она считает, что Улицкая* не выжила из ума, а такова ее сущность.

*признана иноагентом на территории РФ

Источник фото:Georg Wendt/DPA/East News
Источник:Минюст РФ
Автор:Лилия Караева