Людмила Улицкая заявила, что гонорары за издаваемые книги в РФ направляет ВСУ

Писательница Людмила Улицкая заявила, что все гонорары за издаваемые в России книги направляет ВСУ. Это признание она сделала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Ролик с разговором с публицистом блогеры опубликовали на Rutube.

На протяжении уже долгого времени пранкеры связываются с различными уехавшими из РФ знаменитостями и пытаются развести их на откровения. Их новой жертвой стала писательница Улицкая, которая перебралась в Германию. В беседе с Вованом и Лексусом она рассказала, что ее произведения по-прежнему все еще востребованы в России. Их покупают, а деньги она забирает не себе, а отправляет Украине.

«В России мои книги пока издают. В магазинах продают их запечатанными в пакеты прозрачные, но пока что продают. Мои гонорары идут на Украину», - поделилась Людмила.

Правда, писательница сообщила об этом с неким сожалением, так как, по ее мнению, деньги могут украсть из-за проблем с коррупцией в стране.

Напомним, что ранее пранкеры пообщались с актером Артуром Смольяниновым*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На протяжении всего разговора он отмечал, что стал никому не нужен после того, как решился на эмиграцию.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)