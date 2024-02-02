Яна Поплаская ответила Людмиле Улицкой, направляющей ВСУ свои гонорары

Актриса Яна Поплавская высказалась об уехавшей из России писательнице Людмиле Улицкой, которая откровенно рассказала пранкерам Вовану и Лексусу о том, что передает часть своих гонораров на помощь ВСУ.

Как подчеркнула звезда «Красной шапочки», писательница вовсе не выжила из ума, такова её сущность.

«Уверена, что Улицкой не понравится, когда россияне скажут, что у кого-то есть право её убить. И ещё странно - как у всех сбежавших вдруг выросли еврейские корни. Вчера они были простыми русскими людьми, а сегодня вдруг - евреи, которые не могут отойти от воспоминаний об антисемитских гонениях», - написала Поплавская в своем Telegram-канале.

При этом актриса напомнила, что издательство АСТ прекратило выплаты Улицкой после её заявлений о переводе гонораров на Украину, поэтому теперь она не сможет спонсировать украинскую армию.

Пользователи Сети поддержали слова Поплавской и пришли к единому мнению о том, что уехавшие из России артисты внезапно «возомнили себя великими», но на самом деле «ничтожные и жалкие». Кроме того, комментаторы признались, что читали книги Улицкой и не ожидали, что талантливая женщина может так поступить.

Напомним, Улицкая, написавшая романы «Бедные, злые, любимые», «Искренне ваш Шурик», «Веселые похороны», заявила, что все гонорары за издаваемые в России книги направляет ВСУ. Это признание она сделала в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом. Ролик с разговором с публицистом блогеры опубликовали на Rutube.

Ранее мы писали, что постановки по сюжетам Улицкой остались в московском «Современнике» - там состоятся два показа пьесы «Потанцуем», они пройдут в феврале и марте. В еще одном театре столицы – «У Никитских ворот» - дадут постановку «Незабудки». Другие спектакли состоятся в камерном театре Челябинска и Пермском театре юного зрителя. Там покажут постановки «Мой внук Вениамин» и «Еврейское счастье» соответственно.