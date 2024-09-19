«Провокация»: Яна Поплавская отреагировала на возвращение Познера в телеэфир

Известная актриса Яна Поплавская прокомментировала возвращение уехавшего из РФ после начала СВО Владимира Познера в телеэфир. Ее слова приводит издание «Абзац».

Накануне выяснилось, что проект журналиста «Турецкая тетрадь» покажут в эфире Первого канала в ближайшее время. По мнению Поплавской, возвращение Познера в телеэфир отражает истинное отношение руководства Первого канала к стране и зрителям.

«Это случилось не просто так, а в преддверии чего-то. Решение принимает не Познер. Он автор. Решение принимает продюсер Первого канала. У меня вопрос: речь идет о государственном канале или частном? Если он частный, то почему на первой кнопке? Нельзя одновременно креститься и пятую точку показывать. Я воспринимаю это как провокацию и издевательство над людьми», - поделилась артистка.

Знаменитость подчеркнула, что такие поступки со стороны руководства Первого канала совершенно не ко времени. Она добавила, что продюсерам следовало подождать до окончания СВО, чтобы не вызывать в людях ненависть.

«Это вопрос разрушения внутренних настроений общества. А оно сейчас накалено. Время очень тяжелое. На фоне курской битвы Первый канал, кроме [трансляции] информационных программ, живёт будто во вневременной повестке», – резюмировала она.

Ранее Яна Поплавская пообещала приехать на Маврикий к Ираде Зейналовой.