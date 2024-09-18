90-летний Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала» с новым проектом

90-летний телеведущий Владимир Познер вернется в эфир «Первого канала». Он будет вести новый проект.

О возвращении Познера сообщает РБК. Изданию стало известно, что проект получил название «Турецкая тетрадь».

Также в эфир вернется программа «Пусть говорят». Для шоу обновили студию. Ведущим программы останется Дмитрий Борисов.

Ранее Познер рассказывал, что его приглашали работать на западные каналы, но было условие. Там требовали, чтобы ведущий определенным образом высказался о политике России и президенте страны. Из-за этого Познер отказывался работать на Западе.

Узнав об этом, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ведущего «убежденным патриотом своей страны». Познер на это отвечал, что ему приятно.