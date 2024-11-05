«Проводим много времени вместе»: Барановская ответила на слухи о романе с Гордоном

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что подружилась с женой Александра Гордона. Барановская ответила на слухи о романе с коллегой в беседе с «7Дней.ru».

Юлия и Александр ведут шоу «Мужское/ Женское» уже 10 лет. По словам знаменитости, она восприняла работу с Гордоном как подарок судьбы: в 2014 году Юлия только начинала путь на ТВ, а Александр был уже опытным ведущим. При этом Барановской не нравилось, что ей приписывают роман с женатым мужчиной.

«Все-таки неприятно, когда тебе приписывают роман с женатым человеком, меня это сильно задевало. У нас с Сашей настоящая телевизионная семья, мы проводим очень много времени вместе. Студия для нас как квартира, и чувствуем мы себя здесь тоже практически как дома», — высказалась телеведущая.

Начав работать с Александром, Юлия подружилась с его молодой супругой. В 2014 году он узаконил отношения со студенткой. Их брак просуществовал 6 лет: в 2020 году девушка подала на развод.

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