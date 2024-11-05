Шарапова, Михалкова и Утяшева стали жертвами мошенников

Телеведущую Арину Шарапову обманули с косметикой на 44 тысячи рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112. В такой же ситуации оказалась Татьяна Михалкова.

По данным источника, знаменитость приобрела косметические средства, но засомневалась в их качестве. Женщина не стала использовать сомнительные кремы и обратилась в полицию.

Отмечается, что такие ситуации – не редкость в шоу-бизнесе. Так, некоторые знаменитости приобретают косметику со скидкой, а потом жалуются на ее качество. В конце октября на обман попалась жена известного режиссера и продюсера Владимира Досталя Мириам. В такую же историю попали предпринимательница Елена Ветхова и телеведущая Ляйсан Утяшева.

А по информации Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, среди жертв также фигурирует имя жены Никиты Михалкова. Мошенники продают косметику якобы из ЦУМа со скидкой 70%.

С Татьяной Михалковой связалась «гендиректор», которая сообщила о ликвидации товара. Так, на удочку мошенников попались сразу несколько известных женщин. Но точная сумма ущерба не уточняется, так как звезды не хотят комментировать информацию.

Правоохранители проводят проверки.

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