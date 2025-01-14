«Провели праздники вместе»: поцелуй Баскова с известной певицей попал на видео

Николай Басков поцеловал певицу Лолиту и заявил, что провел праздники с ней. Артист поделился совместным роликом в соцсети.

Как выяснилось, Николай Басков провел часть новогодних каникул за работой. Его партнершей стала Лолита Милявская. Артисты опубликовали совместное видео из самолета, на котором они нежно обнимались и целовались. Лолита, шутя, напомнила, что раньше Николай проводил время с Анастасией Волочковой, а теперь ее место заняла она.

«Больше никто не знал, это был наш секрет. Мы провели праздники вместе», — заявила знаменитость.

Артисты не стали уточнять, куда летят. Известно лишь то, что Милявская и Басков отправились в поездку из Подмосковья.

Ранее 61-летняя Лолита Милявская снялась в купальнике в Дубае со словами о лишнем весе. Она считает, что самое главное — счастливые глаза, а не худое тело. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Анастасия Волочкова раскрыла, были ли у нее романы с женатыми мужчинами.