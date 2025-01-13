Анастасия Волочкова раскрыла, были ли у нее романы с женатыми мужчинами

Личная жизнь 48-летней Анастасии Волочковой всегда находилась под пристальным вниманием. У балерины было множество романов с разными мужчинами. Однако артистка заявила, что никогда не встречалась с женатыми, а в отношениях любит быть «единственной и неповторимой».

Волочкова считает, что у нее не было отношений с женатыми мужчинами, поэтому она не могла бы составить партию Сулейману Керимову.

«Я никогда в своей жизни не была ничьей любовницей. Это, кстати, та причина, по которой я не смогла составить партию Сулейману, потому что он был уже женат на тот момент, кстати», — приводит слова звезды NEWS.ru.

Экс-прима Большого театра отметила, что это был единственный случай в ее жизни, поскольку по вероисповеданию Керимову можно было иметь несколько жен.

В начале нулевых отношения Керимова и Волочковой обсуждала практически вся страна. Бизнесмен красиво ухаживал за балериной, но в итоге возлюбленные расстались. Анастасия заявляла, что богатый покровитель ей мстил за разрыв.

Напомним, Анастасия Волочкова уехала на Мальдивы с молодым танцовщиком. В Сети сразу же подумали, что балерина с ним встречается, но она опровергла эти слухи.