«Самое главное — держать правильно камеру»: Лолита показала фигуру в купальнике после праздников
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61-летняя Лолита Милявская снялась в купальнике в Дубае после слов о лишнем весе. Артистка показала честное видео в соцсети.
Певица, как и многие звезды, проводит январские праздники в Дубае. Лолита вышла на связь с побережья, продемонстрировав фигуру в черном купальнике. Артистка с юмором заявила о важности правильного ракурса. По словам знаменитости, неудачная съемка может показать набранные килограммы после застолья и двойной подбородок.
«Самое главное — держать правильно камеру. Если вы выбираете неправильный ракурс, то всем становится очевидно, что шесть круассанов с утра и хлеб с маслом на ночь — это, как минимум, плюс три. И все увидят, что будто у вас квадратный двойной подбородок», — высказалась Лолита.
Артистка посоветовала женщинам меньше беспокоиться о фигуре. Она считает, что самое главное — счастливые глаза, а не худое тело.
«Ешь, молись, люби», — резюмировала она.
Ранее 61-летняя певица Лолита отказалась от предложения стать женой Прохора Шаляпина. Подробности читайте в этой новости.