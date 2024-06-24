«Проведет вечность в компании бесов»: депутат высказался о судьбе Яны Трояновой*

Депутат Виталий Милонов заявил, что Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ) навлекла на себя пожизненное проклятие. Об этом сообщает The Voice.

Звезде сериала «Ольга» грозит до 6 лет тюремного заключения. Депутат считает, что Троянова* не заслуживает прощения. По его мнению, она навлекла на себя пожизненное «проклятие Иуды».

«Она отреклась не просто от страны, от себя и от своих предков отреклась. Я не уверен, что в жизни загробной ей будет прощение за эти слова. Проведет вечность в компании бесов и чертей», — высказался Милонов.

Ранее актер Сергей Никоненко назвал Троянову* «идиоткой». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что основательница Wildberries Татьяна Бакальчук потратила 8 млн рублей на маркетплейсе.

*признана иноагентом на территории РФ