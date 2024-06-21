«Ну идиотки»: Сергей Никоненко прошелся по покинувшим РФ Трояновой* и Лазаревой*

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко поделился мнением об уехавших из России Яне Трояновой*(признана иноагентом на территории РФ) и Татьяне Лазаревой** (признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом пишет aif.ru.

«Ну идиотки. Уехали — черт с ними! Мне лень даже комментировать этот их бред. Одно скажу: не от большого ума они все это говорят, это уж точно. Я не знаю, что там в головах у этих дамочек переклинило», — заявил актер.

Знаменитость отметил, что любому адекватному человеку свойственно любить родную землю, вследствие чего он не может понять поведение эмигрировавших коллег. Он подчеркнул, ему не ясно, по какой причине Троянова*, Лазарева** и некоторые другие звезды решили уехать на Запад и жаловаться на жизнь в России.

«Лоботомию им, что ли сделали, этим уехавшим? Часть мозга отрезали? Как можно не знать свою историю?», — добавил артист.

Ранее актер Юрий Чернов назвал «нелюдем» покинувшую РФ Татьяну Лазареву**.

Позднее стало известно, что Яне Трояновой* грозит шесть лет колонии за призывы лишать жизни россиян.

*(признана иноагентом на территории РФ) **(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)