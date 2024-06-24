Основательница Wildberries раскрыла, сколько миллионов потратила на маркетплейсе за 20 лет

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук раскрыла, сколько потратила на собственном маркетплейсе за 20 лет. По ее словам, на покупки за это время у нее ушло свыше 8 миллионов рублей.

На данный момент Бакальчук является одной из самых богатых женщин в России, а все благодаря площадке по продаже различных товаров, которой уже много лет пользуются миллионы людей по всей стране. Как оказалось, сервис полезен и самой основательнице. Она рассказала, что делает заказы практически каждый день. Больше всего денег у нее уходит на предметы гардероба.

По признанию Татьяны, после того, как она стала известной, ей пришлось чаще появляться в медийном поле. Из-за этого она стала постоянно обновлять свою одежду, чтобы не появляться везде в одном и том же.

«Ко мне доставка быстрее не идет. Даже скидка такая же, как у всех — заработанная честным трудом», - заявила Бакальчук в «Шоу Воли».

Всего на покупки Татьяна потратила 8 205 234 рубля. Соответственно, в год она оставляет на маркетплейсе примерно 400 тысяч рублей.

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