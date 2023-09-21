«Противно за себя»: Славу поймали на обмане в конфликте с Хайдаровым

43-летняя певица Слава сообщила, что ей противен конфликт с Тимуром Хайдаровым. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог артистки.

Исполнительница хита «Одиночество» призналась, что устала от конфликта с хирургом. По словам знаменитости, ей «противно за себя», потому что она ведется на провокации и отвечает агрессору. Вот почему Слава назвала ссору с Тимуром «низостью».

«Я будто в грязи купаюсь. Я уже от них всех отписалась: не хочу ничего видеть, слышать. Как только что-то всплывает, я начинаю отвечать. Будто уподобляюсь им», — высказалась певица.

Артистка пообещала не реагировать на слова Хайдарова и больше не комментировать ситуацию. Однако в следующей публикации Слава не сдержалась и рассказала об обидах на Тимура.

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