Против певца Шарлота возбудили три уголовных дела

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили три уголовных дела. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

По словам Мизулиной, два дела заведены по статье «Реабилитация нацизма», еще одно — по статье «Оскорбление чувств верующих». По двум первым обвинениям музыканту грозит до пяти лет лишения свободы, статья об оскорблении религиозных чувств предполагает до трех лет тюремного заключения.

Примечательно, что самого Шарлота глава Лиги безопасного интернета назвала «блогером-русофобом».

Напомним, вернувшегося в Россию Шарлота задержали в аэропорту Пулково 22 ноября. Уточняется, что в июне артист опубликовал в личном микроблоге видео с сожжением российского паспорта.

Позднее новость о задержании Шарлота прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он назвал певца «дурачком» и признался, что «хочется в морду ему дать».