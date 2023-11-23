Иосиф Пригожин назвал Шарлота дурачком и заявил, что хочет «дать в морду» певцу

Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал возвращение певца Шарлота и сжигание им российского паспорта. Он назвал артиста «дурачком» и заявил, что «хочется в морду ему дать».

Комментарий продюсера приводит издание «Абзац».

«Приехал этот петух, который паспорт российский сжёг… Это не Шарлот, а шарлотка… Стоит дурачок, улыбается. Чего ты улыбаешься? Хочется взять и в морду ему дать!» - возмутился Пригожин.

По его мнению, этого «негодяя» следует «наказать и научить жизни».

Напомним, Шарлот прилетел в Санкт-Петербург 22 ноября. Его задержали в аэропорту, сейчас он в спецприемнике, где проведет 13 суток. На допросе он раскаялся и объяснил причину сжигания паспорта. Шарлот говорил, что попал под влияние. Он попросил прощения и с широкой улыбкой заявил, что больше так не сделает.

Отец исполнителя ранее объяснял, что певец мог сжечь паспорт из-за детской травмы, нанесенной матерью. Та якобы била сына и плохо относилась к нему. Отец осудил поступок Шарлота и заявил, что ему лучше не возвращаться в Россию, а остаться за границей.