Вернувшегося в Россию певца Шарлота задержали в аэропорту Пулково, об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Накануне певец объявил о своих намерениях вернуться в Россию, однако денег на билет у него не было, поэтому он попросил подписчиков оплатить ему дорогу домой. Как стало известно, утром 22 ноября Шарлот прилетел в Санкт-Петербург.

На границе его ждал наряд полиции - после прохождения таможенного контроля Шарлота задержали. По данным журналистов, музыканта подозревают в нарушении трех статей административного кодекса России - 19.16 КОАП РФ «Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина»‎, 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ»‎, а также 20.1 «Мелкое хулиганство»‎.

Ранее мы писали о том, что отец Шарлота объяснил сжигание российского паспорта травмой, нанесенной его матерью в детстве.