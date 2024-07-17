Против Насти Ивлеевой возбуждено дело за неуплату налогов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) РФ возбудила исполнительное производство против блогера Насти Ивлеевой за неуплату налогов. Информация об этом содержится в Банке данных ФССП РФ.

Уточняется, что исполнительное производство в отношении знаменитости возбудили 27 июня. Согласно указанным данным, с бывшей ведущей «Орла и решки» собираются взыскать всего 11 352 875 рублей - это налоги и сборы, включая пени.

Ранее стало известно, что у Насти Ивлеевой с июня вдвое вырос долг перед налоговой до 20,9 млн рублей. Незадолго до этого из-за невыплаты налогов счета блогера были заблокированы.

Также адвокат Ильдар Мухаметзянов допустил, что автопарк Насти Ивлеевой могут изъять для нужд СВО.