Ferrari и Gelandewagen: на чем будут ездить бойцы СВО, если у Ивлеевой конфискуют автопарк из-за долга

Блогер Анастасия Ивлеева рискует повторить судьбу тюменцев, у которых Федеральная служба судебных приставов конфисковала автомобили и отправила их бойцам СВО. Все дело в том, что девушка задолжала Федеральной налоговой службе почт 21 млн рублей. Гипотетически, если знаменитость ее не погасит, то ее элитные машины могут изъять в пользу государства, а затем доставить военнослужащим.

Об этом сайту «Страсти» заявил адвокат Ильдар Мухаметзянов. По его словам, случай с тюменцами четко прописан в Уголовном кодексе РФ. У них изъяли автомобили за совершение преступления в виде езды в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения освидетельствования.

Что касается Ивлеевой, то подобные нарушения не имеют места. Но за звездой числится огромный долг, непогашение которого чревато серьезными последствиями.