Ferrari и Gelandewagen: на чем будут ездить бойцы СВО, если у Ивлеевой конфискуют автопарк из-за долга
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Блогер Анастасия Ивлеева рискует повторить судьбу тюменцев, у которых Федеральная служба судебных приставов конфисковала автомобили и отправила их бойцам СВО. Все дело в том, что девушка задолжала Федеральной налоговой службе почт 21 млн рублей. Гипотетически, если знаменитость ее не погасит, то ее элитные машины могут изъять в пользу государства, а затем доставить военнослужащим.
Об этом сайту «Страсти» заявил адвокат Ильдар Мухаметзянов. По его словам, случай с тюменцами четко прописан в Уголовном кодексе РФ. У них изъяли автомобили за совершение преступления в виде езды в состоянии опьянения, либо за отказ от прохождения освидетельствования.
Что касается Ивлеевой, то подобные нарушения не имеют места. Но за звездой числится огромный долг, непогашение которого чревато серьезными последствиями.
Либо гипотетически в случае, если она не погасит задолженность перед налоговой и суд обратит взыскание на ее имущество в счет оплаты долга, то государство может, не выставляя ее автопарк на торги, напрямую отправить автомобили в зону СВО.
Ильдар Мухаметзянов
Адвокат, основатель онлайн-сервиса юридической помощи Advostar.online
А автопарк у блогерши немаленький. Так, в Сети обсуждали покупку Анастасией спортивной Ferrari почти за 30 миллионов рублей. Кроме того, у инфлюенсера был Mercedes Gelandewagen, стоимость которого также составляет десятки миллионов рублей.
Ранее адвокат Мухаметзянов в беседе с сайтом «Страсти» заявил, что Ивлеевой грозит колония за неуплату почти 21 млн рублей долга. Против звезды могут возбудить уголовное дело.