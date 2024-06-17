Против 57-летней актрисы Татьяны Лазаревой* заведено дело об оправдании терроризма

Против 57-летней актрисы Татьяны Лазаревой* (признана иноагентом на территории РФ) заведено дело об оправдании терроризма. Об этом сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских в своем Telegram-канале.

В личном блоге депутат опубликовал документ, содержащий отчет лингвистического исследования о высказываниях актрисы. Проверка показала, что слова Лазаревой* направлены на оправдание террористической деятельности.

Также он вспомнил о материале газеты «Правда» за май 1979 года под названием «Падение». Текст рассказывал про судьбу россиянки, загубившей более тысячи сограждан в годы ВОВ. Андрей считает, что Лазарева* «вылеплена из того же теста».

«За содеянное спросим с нее», — резюмировал депутат.

Ранее актриса отреагировала на объявление ее в розыск в России. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что московский ресторан дочки Валерия Меладзе ушел в минус почти на 30 млн рублей.

*признана иноагентом на территории РФ