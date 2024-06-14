Татьяна Лазарева* отреагировала на объявление ее в розыск в России

МВД объявило в розыск по уголовной статье телеведущую Татьяну Лазареву* (признана иноагентом на территории РФ), уже два года проживающую на территории Испании. Артистка в ответ на это в шутку назвала себя «уголовником».

Свою реакцию Татьяна Лазарева* опубликовала в социальных сетях.

«Раньше я думала, что уголовники — это те, кто грабят, насилуют и убивают людей. А теперь, оказывается, что это я», — сказала удивленная телеведущая.

В 2022 году Лазарева* улетела вместе с дочерями в Испанию. В недавнем интервью она призналась, что всякий раз, когда появляется информация об атаках украинскими беспилотниками на российские города, в глубине души радуется. Кроме того, юмористка обозвала дружественные России страны «компанией изгоев», а самих россиян «старыми холщовыми тряпками».

Актрису объявили в розыск за публичную пропаганду терроризма с использованием Интернета. Теперь Лазаревой* грозит 7 лет колонии в России.

Ранее знаменитость объявила аукцион в поддержку украинских детей. Видео она опубликовала в личном блоге.

*(признана иноагентом на территории РФ)