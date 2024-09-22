«Просто расшибаю колено»: Егор Крид объяснил, почему оказался в инвалидном кресле

Егор Крид объяснил, почему оказался в инвалидном кресле.

На днях артист поделился в блоге кадрами, на которых он был запечатлен в больнице. Крид заявил, что ему срочно понадобилась медицинская помощь, но причину раскрывать не стал. Также певец поблагодарил всех врачей за их оперативную работу.

Во время одной из своих трансляций, Крид признался, что получил травму на съемочной площадке фильма «Вниз». Артист, выходя из трейлера, сильно упал и расшиб колено. Из-за невыносимой боли Егору показалось, что у него перелом, поэтому сразу отправился к травматологу. Врач, взглянув на рентгеновский снимок, заявил, что это всего лишь ушиб и что необходимо будет лечиться мазями и носить бандаж для скорейшего восстановления.

«Я выхожу из трейлера и очень сильно, со всей дури бьюсь правым коленом. Просто расшибаю колено. Встаю на две ноги и понимаю, что у меня правая нога не держит опору. Я начинаю думать, хоть бы не случилось что-то жесткое сейчас с коленом, потому что у меня концерт через два дня», — поделился певец у себя на Twitch-канале.

Ранее мы писали о том, что певица Нюша честно рассказала об отношениях с Егором Кридом.

Также сообщалось, что продюсер Яна Рудковская высказалась об обмане Егора Крида.