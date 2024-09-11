«Развел даже взрослых девочек!»: Рудковская высказалась об обмане Егора Крида

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала шутку Егора Крида в соцсетях. Певец опубликовал видео, на котором предстал с окровавленным лицом и подписью, что отомстит обидчикам. Оказалось, что это был фейк, но многие перепугались и поверили в шутку. Среди них была Рудковская.

Крид является кумиром молодежи, обожает перевоплощения и часто меняет образы. Недавно он был в гриме вампира, а теперь появился на кадрах с окровавленным лицом – у него были разбиты уши и нос. 30-летний Егор снялся в темном освещении и был краток.

Через некоторое время появилась информация, что исполнителю сделали специальный грим для съемок фильма с Егором в главной роли. А после Крид снял ролик, на котором показал момент нанесения искусственной крови.

Также певцу пришлось извиниться перед теми, кого он успел напугать.

«Рад, что большинство не поверило в кружок, потому что они знают, что если бы мне так разбили лицо, искать бы уже никого не пришлось. Ждите фильм в кино в 2025 году. Съемки сложные, но они стоят того. Это будет крутейший аттракцион эмоций», – поделился звезда.

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала случившееся, отметив, что поверила Криду. Она одна из первых написала в соцсетях, что рэпер не стал бы обманывать публику. В итоге она опубликовала еще один пост на эту тему.

«Нос цел, Егор цел! Прогрев прошел отлично, да так, что даже Яна Рудковская поверила! Зачет, Егор! Развел даже взрослых девочек!» — написала жена Плющенко в своем Telegram-канале.

Ранее мы писали о том, что появились слухи о воссоединении Егора Крида с бывшей возлюбленной Валей Карнавал.