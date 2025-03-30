«Просто любить»: уехавшая от мужа Саша Савельева дала совет, как спасти брак

Уехавшая от мужа Саша Савельева дала совет, как спасти брак.

Певица опубликовала юмористический видеоролик, где говорит том, что со временем супруги становятся менее привлекательными друг для друга. Саша задумалась на этими словами, но потом успокоилась: она вспомнила о том, что ее супруг Кирилл Сафронов является популярным актером, который не перестанет ее впечатлять.

«Чтобы остаться привлекательными друг для друга на протяжении долгого времени, нужно, во-первых, просто любить. Желание любить порождает всю остальную работу над собой и над отношениями. Вы сохраните их на долгие годы, если будете готовы и гибки», — отметила артистка в личном блоге.

Артистка уверена, что между супругами должны сохраняться доверие и сильная эмоциональная связь. Кроме того, по словам Савельевой, важно сохранять крепкую привязанность и связь друг с другом даже во время ссор.

Напомним, что в начале 2025 года Саша Савельева в Москву, где она живет с мамой и сыном Леоном. Из-за этого поклонники звездной пары решили, что в семейной жизни супругов возникли проблемы. Однако сама артистка никак не прокомментировала такие слухи.

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