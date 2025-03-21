Актриса Паулина Андреева подтвердила слухи о разводе с Федором Бондарчуком

В 2024 году появились тревожные слухи о разводе режиссера Федора Бондарчука со второй женой Паулиной Андреевой. Звездные супруги никак не комментировали эту информацию, но поклонники предполагали, что у пары не все гладко. Наконец, актриса прервала молчание и подтвердила, что они с Федором приняли решение расстаться после пяти лет брака.

36-летняя звезда «Метода» рассказала о сокровенном в социальных сетях. Паулина отметила, что они с Федором тщательно оберегали семью от посторонних глаз. Во избежание слухов артистка решила сделать официальное заявление.

«Спустя девять лет совместной жизни мы приняли решение расстаться. Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена», — пояснила знаменитость в социальной сети.

Андреева надеется, что будет дружить с экс-супругом и сотрудничать на съемках. Режиссер и актриса собираются вместе заниматься воспитанием сына.

В конце Паулина добавила, что их история просто изменилась, не уточнив каких-либо подробностей.

Первой женой Фёдора Бондарчука была Светлана Бондарчук (в девичестве Рудская), в браке с которой родились сын Сергей и дочь Варвара. После развода со Светланой, режиссер женился на Паулине Андреевой, у супругов есть сын Иван.

Ранее продюсер Сергей Дворцов в разговоре с сайтом «Страсти» выразил уверенность, что Андрееву забудут после развода с Бондарчуком.