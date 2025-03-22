Певица Саша Савельева тяжело заболела синуситом накануне дня рождения сына

Саша Савельева слегла с болезнью накануне дня рождения сына. Певица призналась в личном блоге, что сильно заболела синуситом.

Экс-участница группы «Фабрика» вышла на связь с подписчиками и пожаловалась, что из-за нее может сорваться празднование дня рождения ее сына в честь шестилетия.

Девушка призналась, что у нее появились проблемы со здоровьем, из-за которых плохо себя чувствует. По словам Саши, она впервые столкнулась с такими проблемами накануне 6-летия единственного наследника. Артистка не уверена, что торжество состоится, однако все-такие придется начать сильное и эффективное лечение в виде антибиотиков.

«Ребята, я заболела. Совершенно неожиданно синусит, очень боялась гайморита. Это со мной впервые. Правая... пазуха забита. Придется пить антибиотики... Настроения ни на что нет. А завтра у ребенка день рождения. Планирую все в таком состоянии, и это тоже впервые, когда я не готова и разбита», — сообщила Саша в социальных сетях.

Напомним, Саша Савельева и Кирилл Сафонов поженились около 15 лет, а 22 марта 2019 года у звездной пары родился сын, которого назвали Леоном.

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