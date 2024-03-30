«12 лет нашей девочке»: Кристина Орбакайте растрогала подписчиков обращением к дочери

30 марта дочери Кристине Орбакайте Клавдии исполнилось 12 лет. Певица поздравила ее с днем рождения вместе со своим супругом, бизнесменом Михаилом Земцовым.

Видео поздравления 52-летняя исполнительница выложила на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

«12 лет нашей девочке Клавочке», — написала заслуженная артистка России.

На видео певица и ее супруг поздравляют дочь, а потом целуют ее в щеку. Кристина предстала перед подписчиками в джинсовом комбинезоне и черно-белом лонгсливе. Михаил выбрал образ в стиле кэжуал: он надел коричневую рубашку и черные брюки.

Кадры, вероятнее всего, сделаны в доме Орбакайте и Земцова в США. Муж артистки, бизнесмен Михаил Земцов, и их общая дочь Клавдия живут в роскошном доме в Нью-Йорке, на Манхэттене, там же Клавдия посещает местную школу. Недвижимость была куплена за 10,5 млн долларов: с ее приобретением помогла материально Алла Пугачева.

У певицы есть трое детей. Первого, Никиту Преснякова, она родила от композитора Владимира Преснякова. Второй сын Руслан появился на свет в отношениях с бизнесменом Русланом Байсаровым. В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Михаила Земцова, а в 2012 году родила дочь Клавдию.

Напомним, Кристину Орбакайте могут признать иноагентом вслед за Аллой Пугачевой. Подробнее читайте здесь.