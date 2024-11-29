«Простите»: оскандалившийся Сергей Лазарев ушел из шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певец Сергей Лазарев заявил, что ушел из шоу «Ну-ка, все вместе!». Артист обратился к коллегам и зрителям в эфире. Это случилось после череды скандалов, в которых был замешан звезда. Видео публикует StarHit.

Зрители с интересом наблюдают не только за участниками музыкального шоу, но и членами жюри. Сергей Лазарев в новом сезоне отметился громкими скандалами, когда критиковал коллег и перелезал через «стену», чтобы нажать на кнопку выбору вместо одного из судей.

Артист признался в эфире, что работа в проекте была для него нелегкой в эмоциональном плане. Он принял решение, что данный сезон будет для него заключительным.

«Простите, ради Бога, это мой последний сезон. Мы многое прошли вместе, и вы все для меня дорогие люди. Я, конечно, буду на концерте в Кремле, но этот сезон заключительный для меня», – заявил певец.

Присутствующие в зале не ожидали такого поворота событий, но Лазарев дал понять, что его решение окончательное.

Ранее мы писали о том, что Николай Басков сравнил обстановку на шоу «Ну-ка, все вместе!» с курятником.

Также стало известно о том, что создателей шоу обвинили в постановках конфликтов. Александр Горбунов назвал публичные разборки способом раскрутки передачи.