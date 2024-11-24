«Так орали, что стразы чуть не осыпались»: Николай Басков сравнил обстановку на шоу «Ну-ка, все вместе!» с курятником

Певец Николай Басков в своем блоге рассказал о том, что происходит за кадром телешоу «Ну-ка, все вместе!». Он опубликовал видеоролик со съемок, в котором жалуется на бесконечные склоки и развязанный галстук.

«У меня галстук уже от этой трепотни съехал. Не могу!» - пожаловался Басков.

После этого он обратился к сидевшему рядом эксперту «сотни» и попросил его подтянуть галстук, который оказался «на резинке».

«Галстук расстегнулся от этой истерии! Так орали, что стразы чуть не осыпались. Ну такой курятник был просто», - пошутил исполнитель хита «Шарманка».

После того, как галстук вернулся на законное место, Басков с радостью сообщил эксперту, что тот оставил на нем след искусства, и громко рассмеялся.

«Все самое интересное за кадром», - отметил в блоге певец, смеясь над инцидентом.