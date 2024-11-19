Новый скандал на «Ну-ка, все вместе!»: создателей шоу обвинили в постановках конфликтов

В последнее время на шоу «Ну-ка, все вместе!» участились скандалы, из-за чего у проекта выросли рейтинги. Многие заподозрили, что конфликты, происходящие между членами жюри и ведущим в эфире программы, постановочные. В беседе с «Абзацем» телекритик Александр Горбунов назвал публичные разборки способом раскрутки передачи.

По мнению Александра Горбунова, «серьезный формат» шоу «Ну-ка, все вместе!» нужно разбавлять, чтобы зрителям «не было скучно». Именно для этого, как отметил эксперт, в эфире устраивают «постановочные конфликты».

«Речь идет о шоу. Там уместны абсолютно любые вариации поведения членов жюри и участников проекта. У „Ну-ка, все вместе!“ серьезный формат, который необходимо разбавить, чтобы не было скучно. Поэтому создатели играют в постановочные конфликты — и в этом нет ничего удивительного. Невозможно копировать одну и ту же историю из выпуска в выпуск», — заявил Александр Горбунов.

При этом телекритик подчеркнул, что изначально сложно предугадать, «какая именно интрига проекта завирусится».

Напомним, сначала в скандал в эфире одного из выпусков шоу «Ну-ка, все вместе!» на канале «Россия 1» угодил Сергей Лазарев. Певец оценил выступление участницы проекта Арпи Абкарян. Однако двое из судей — фониатр Лев Рудин и оперный певец Николай Ерохин — не поддержали девушку, не нажав на кнопки. Тогда артист прыжками спустился по этажам «стены» на нижний ряд и проголосовал за Льва Рудина, а тот в ответ покинул студию.

18 ноября стало известно о продолжении скандальной истории с певцом. На съемках программы Николай Басков вслед за Сергеем Лазаревым устроил скандал, обрушившись на звездного фониатра с использованием нецензурной лексики. Певец отказался продолжать шоу, пока Лев Рудин не покинет свое место среди судей, и демонстративно удалился за кулисы.

Ранее сообщалось о том, что певец Юрий Лоза раскритиковал поведение Николая Баскова и Сергея Лазарева в эфире шоу «Ну-ка, все вместе!».