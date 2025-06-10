«Простите меня, академики»: Малахов заявил, что премия ТЭФИ потеряла ценность

Телеведущий Андрей Малахов заявил, что для него огурцы от зрителей важнее ТЭФИ. Андрей прокомментировал свою победу в Telegram-канале.

В Москве состоялась премия ТЭФИ, во время которой Малахов победил в трех номинациях. Как выяснилось, телеведущий даже не хотел идти на мероприятие из-за обиды на судей. А, получив награды, Андрей заявил, что они принадлежат не ему, а команде, работающей над шоу. По словам Малахова, для него важнее признание зрителей.

«Эта награда принадлежит команде. Эти люди создают ведущего и делают его. Поверьте, 30 лет назад я мечтал об этих статуэтках, а сейчас огурцы и подарки, которые мне привозят зрители, стали гораздо важнее для меня. Простите меня, академики», — высказался Андрей.

Телеведущий уточнил, что чувствует поддержку россиян, поклонников, встречая их на улицах городов.

Ранее Андрей Малахов согласился провести интервью с Настей Ивлеевой после «голой» вечеринки. Телеведущий готов быть с блогершей несколько дней, чтобы хорошо ее узнать. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Сергей Соседов резко высказался о премии ТЭФИ. По мнению критика, к мероприятию, имеющему «кулуарное значение», не стоит относиться серьезно.