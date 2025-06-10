«Как старухи у подъезда»: Сергей Соседов резко высказался о премии ТЭФИ

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов в беседе с сайтом «Страсти» высказался о премии ТЭФИ. Церемония награждения победителей прошла 9 июня в Москве. Бронзовые статуэтки получили Андрей Малахов, Роман Костомаров, Сергей Лазарев, Дмитрий Губерниев и другие телеведущие.

Критик не стал обсуждать победителей, но поделился своим мнением о телевизионной премии.

«Ни в коем случае нельзя серьезно относиться к премии ТЭФИ. Она имеет очень узкое, клановое, кулуарное значение. Это узко профессиональная, но не национальная премия (к слову, национальными премиями могут быть только премии официальные, от государства). А здесь ежегодно собирается телевизионная тусовка и обсуждает, как старухи у подъезда, кому в этот раз дать конфету, а кому не дать. «Этого любим, он наш, ему дадим, а тот, ну он ещё так себе, не дожал, короче, пусть подождёт. А тот - нет, вообще не заслужил, не то про нас говорил…», – высказался Сергей.

Соседов отметил, что по такому принципу работает любая премия.

«Так что ТЭФИ – это профессиональная погремушка для телевизионщиков. Я бы вообще не писал о ней. Простым телезрителям совершенно не интересно обсуждать, кому там что дали, а кого обошли. «Им бы наши заботы!» – сказала по этому поводу моя соседка», – добавил критик.

Ранее Сергей Соседов заявил, что никогда не призывал певца Баскова покинуть сцену.