Андрей Малахов согласился провести интервью с Ивлеевой после «голой» вечеринки

Журналист Андрей Малахов признался, что готов провести большое откровенное интервью с блогершей Настей Ивлеевой после «голой» вечеринки в 2023 году. Он отметил, что такая беседа помогла бы максимально раскрыть личность телеведущей.

В шоу «Alekó in my bag» Малахов ответил на вопрос — согласился бы пообщаться с Настей после того, как она оскандалилась пару лет назад. Ведущий не стал отказываться, но подчеркнул, что это должно быть не просто обычное интервью, сделанное за пару часов. Андрей хотел бы провести с блогершей несколько дней, проделать качественную журналистскую работу.

«Мне кажется, что время и, скажем так, тишина вокруг нее – то самое лекарство, которое, как мне показалось, может ее изменить. Но начал бы я с ее бывшего директора, с которым она рассталась за месяца 2-3 до этой вечеринки», - рассказал Малахов.

Напомним, что после «голой» вечеринки Настя столкнулась с «отменой». Ее лишили работы на ТВ и рекламных контрактов. Несколько месяцев после этого она не появлялась в Сети, а вернулась с новостями, что съездила в ДНР и вышла замуж.

Ранее Андрей Малахов рассказал, почему скрывает сына.