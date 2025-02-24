«Простите»: Екатерина Волкова объяснила, почему больше не сможет показывать внуков

50-летняя актриса Екатерина Волкова заявила, что ей запретили снимать внуков. Артистка рассказала об этом в соцсети.

В 2022 году Екатерина впервые стала бабушкой, присутствуя на родах дочки. Тогда у нее родился внук Тимофей. В 2024 году наследница Екатерины родила еще одного сына, имя которого не раскрыла. Звездная бабушка была рада новому статусу и охотно делилась снимками внуков. Однако на днях она вышла на связь и сообщила, что подписчики больше не увидят семейные фото из-за запрета. Видимо, дочь Волковой против публичности сыновей.

«Мне запретили использование фото моих внуков, поэтому простите. А эти кадры уже размножились. Обидно, но...», — высказалась знаменитость.

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