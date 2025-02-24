«Прекрасный отец»: Павел Прилучный демонстрирует идиллию с сыном, отказавшимся жить с матерью

Павел Прилучный демонстрирует идиллию в отношениях с сыном от Агаты Муцениеце, отказавшимся жить с матерью. В личном блоге актер поделился кадрами, на которых сидит в обнимку с сыном во время отдыха в Сочи.

На опубликованном видео Павел Прилучный предстал вместе с 12-летним Тимофеем в Сочи, где он с женой и сыновьями снял дом в горах. Звезда сериала «Мажор» сидел в обнимку со старшим сыном напротив панорамных окон перед декоративным камином, они любовались видом и что-то увлеченно обсуждали. Судя по кадрам, между актером и мальчиком царит полная идиллия.

Подписчики неоднозначно оценили ролик артиста. Кто-то порадовался теплым отношениям Павла Прилучного с сыном, а кто-то продолжает припоминать ему конфликт с бывшей женой, у которой «забрали» ребенка.

«Павел, вы замечательный человек и прекрасный отец. Заслужили уютную и любящую семью», «Отец и сын… какие прекрасные моменты отдыха», «Мне интересно, почему у него идет такой негатив к маме?», «Ничего милого здесь не вижу!» — пишут в Сети.

Напомним, согласно решению суда, 12-летний сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце должен жить с матерью. Однако, по словам актрисы, Тимофей отказался к ней возвращаться, и они не виделись с августа 2024 года. Звезда сериала «Закрытая школа» утверждает, что мальчик также избегает общения с ней, и она считает бывшего мужа причастным к этому. Артистка обвиняла экс-супруга в том, что тот «ведет против нее войну». Сам же Павел Прилучный уверял, что Тимофей уже давно изъявил желание жить с отцом, а Агата Муцениеце согласилась. Недавно актриса рассказала, что впервые за несколько месяцев случайно увиделась с сыном в магазине, но встреча оказалась не такой радостной.

Ранее мы писали о том, что Дана Борисова объяснила, почему заняла сторону Павла Прилучного в борьбе за сына. Телеведущая осудила разборки актера с Агатой Муцениеце, «делящих ребенка на всю страну».