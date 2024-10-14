«Я спаслась бегством»: Екатерина Волкова раскрыла причину расставания с режиссером Эдуардом Бояковым

Актриса Екатерина Волкова рассказала о неудачном романе с театральном режиссером Эдуардом Бояковым. По ее словам, избранник не торопился жениться, а после и вовсе оказался слишком полигамным.

Как призналась актриса, сначала она переживала из-за отношений без штампа в паспорте, однако потом поняла, что это было к лучшему.

«Слава Богу, мы живем в современном мире, и женщины иногда выбирают не связывать себя узами брака», — приводит StarHit слова 50-летняей Волковой.

К тому же, актриса неоднократно назвала Боякова абьюзером и заверила, что режиссер запрещал ей сниматься, а потом изменил с коллегой по сцене Ксенией Раппопорт.

«Я просто спаслась бегством, да. Потому что поняла, насколько он полигамен… Я поняла, что разрушаюсь, растворяясь в нем», — резюмировала Екатерина.

Ранее 42-летняя звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова поделилась первыми кадрами с отдыха в Египте. В личном блоге актриса опубликовала фото в купальнике, продемонстрировав фигуру.