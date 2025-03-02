«Простите дурака»: Алексей Воробьев выступил с новым обращением к девушкам после критики макияжа

Алексей Воробьев извинился за свои высказывания в сторону девушек, любящих макияжи.

Артист записал видео, в котором он взял ответственность за слова о женщинах, которые не могут выходить из дома без косметики. Тогда Воробьев подчеркнул, что девушки просто зависят от чужого мнения и пытаются произвести впечатление. Однако после таких заявлений певец столкнулся с большим количеством хейта.

Какое-то время Алексей не обращал на грубые высказывания в свой адрес со стороны женского пола, но теперь все же решил объясниться за свой поступок.

Воробьев подчеркнул, что он любит всех женщин независимо от того, как они выглядит. Также, по словам исполнителя, его фразы были просто вырваны из контекста, из-за чего сложилось неправильное впечатление.

«Девочки, если вас кто-то и обожает по-настоящему, утренних, заспанных, это я. Я вас обожаю, девчонки. И полностью накрашенных, и совсем без мейка. Я честно очень расстроен тем, что мои вырванные из контекста слова многих из вас по-настоящему расстроили. Смысл был в том, что и мы, мужчины, и социум в целом не только подвергает вас, девушки, объективизации, но и оказывает на вас огромное давление, под которым вы находитесь перманентно. Это очень непросто. Но, повторюсь, я вас люблю, и простите дурака», — заявил Алексей в личном блоге.

Ранее мы писали о том, что Алексей Воробьев ответил хейтерам после слов о девушках с макияжем.

Также сообщалось, что новый избранник Агаты Муцениеце впервые публично признался ей в любви.