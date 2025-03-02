Больше не скрывает чувства: новый избранник Агаты Муцениеце впервые публично признался ей в любви

Новый избранник Агаты Муцениеце впервые публично признался ей в любви по особому поводу. В личном блоге Петр Дранга поделился совместными кадрами с актрисой и поздравил ее с днем рождения.

1 марта Агата Муцениеце праздновала день рождения — ей исполнилось 36 лет. Петр Дранга поздравил актрису, опубликовав снимки с возлюбленной. На одном из фото пара позировала в объятиях друг друга на отдыхе. Аккордеонист дополнил этот кадр эмодзи в виде сердца, впервые заговорив о чувствах в публичном пространстве. На другом снимке артисты были запечатлены в самолете.

Звезда сериала «Закрытая школа» отметила праздник в узком кругу в ресторане. Поздравить Агату Муцениеце пришли ее возлюбленный и подруги, среди которых оказалась актриса Наталья Земцова. Также на празднике появилась и дочь именинницы от брака с Павлом Прилучным. 8-летняя Мия поздравила маму лично еще до этого, сделав своими руками открытку, украшенную сердечками, с теплыми словами в адрес актрисы.

Получила ли артистка поздравление от 12-летнего сына, живущего с отцом, пока не известно. Известно, что Тимофей отказался остаться с матерью, несмотря на решение суда. Агата Муцениеце утверждает, что мальчик также избегает общения с ней, и она считает Павла Прилучного причастным к этому. Актриса обвиняла бывшего мужа в том, что тот «ведет против нее войну». Недавно звезда «Закрытой школы» впервые за несколько месяцев случайно увиделась с сыном в магазине, но встреча оказалась не такой радостной.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце не скрывала своих чувств к Петру Дранге на премьере фильма в Москве.