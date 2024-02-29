«Прости, что воспользовалась»: Гузеева сравнила Харламова с жертвами Вайнштейна

Знаменитость в шутку сравнила себя с приговоренным к 23 годам лишения свободы насильником Харви Вайнштейном и принесла Харламову извинения за то, что «воспользовалась» им. Также артистка пожелала коллеге любви и вдохновения.

«Дорогой Гарик, с ДР! Ты чудесный. Тебе вдохновения и любви. Прости, что воспользовалась. Лариса Вайнштейн», — написала Гузеева.

Стоит отметить, что среди тех, кто поздравил Харламова с 43-летием, оказалась и его бывшая жена Кристина Асмус. В честь дня рождения экс-супруга актриса опубликовала архивное фото, где они оба изображены в машине, сопроводив его короткой подписью: «Семья. С днем рождения».

Также мы писали, что актриса Катерина Ковальчук улетела из России вместе с известным актером после расставания с Харламовым.