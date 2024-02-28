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Опубликовано 28 февраля 2024, 13:03
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Экс-супругов будто подменили: Асмус назвала Харламова своей семьей и отправила ему «сердце»

Кристина Асмус обратилась к Гарику Харламову и заинтриговала подписчиков .
Экс-супругов будто подменили: Асмус назвала Харламова своей семьей и отправила ему «сердце»

© Starface.ru

Комику Гарику Харламову исполнилось сегодня, 28 февраля, 43 года. Его бывшая супруга Кристина Асмус опубликовала по этому случаю поздравление.

Актриса оставила в социальных сетях короткое послание, которое снабдила смайликом в виде сердца. По всей видимости, недопонимания, возникшие между бывшими супругами на фоне развода, исчерпали себя.

«Семья. С днем рождения», — написала Кристина в соцсети.

Подписчики пришли в недоумение от поступка знаменитости. Некоторые считают, что таким образом Асмус хочет привлечь к себе внимание. А другая часть пользователей предположила, что пара оставила в прошлом все дрязги и недопонимания и теперь планирует воссоединение.

Ранее Харламов рассказал об отношении к экс-супруге. Комик заявил, что очень любит шутить на тему развода с Кристиной. При этом, по словам Гарика, он с трепетом относится к бывшей жене.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Кристина Асмус
Гарик Харламов