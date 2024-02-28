Экс-супругов будто подменили: Асмус назвала Харламова своей семьей и отправила ему «сердце»

Комику Гарику Харламову исполнилось сегодня, 28 февраля, 43 года. Его бывшая супруга Кристина Асмус опубликовала по этому случаю поздравление.

Актриса оставила в социальных сетях короткое послание, которое снабдила смайликом в виде сердца. По всей видимости, недопонимания, возникшие между бывшими супругами на фоне развода, исчерпали себя.

«Семья. С днем рождения», — написала Кристина в соцсети.

Подписчики пришли в недоумение от поступка знаменитости. Некоторые считают, что таким образом Асмус хочет привлечь к себе внимание. А другая часть пользователей предположила, что пара оставила в прошлом все дрязги и недопонимания и теперь планирует воссоединение.

Ранее Харламов рассказал об отношении к экс-супруге. Комик заявил, что очень любит шутить на тему развода с Кристиной. При этом, по словам Гарика, он с трепетом относится к бывшей жене.