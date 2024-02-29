«Сияю каждый день»: Ковальчук покинула Россию вместе с известным актером после расставания с Харламовым

Актриса Катерина Ковальчук намекнула на роман с коллегой Владиславом Ценевым. Звезды экранов вместе улетели в США и поделились из поездки кадрами в социальной сети.

В начале 2024 года комик Гарик Харламов неожиданно для многих поклонников заявил, что его сердце свободно. Он не стал уточнять, по какой причине расстался со своей возлюбленной, да и она подробностей фанатам не сообщила. Тем не менее, после этого юморист стал все чаще кокетничать со своей бывшей супругой Кристиной Асмус, а Катерина и вовсе отправилась в отпуск с новым кавалером.

В личном блоге Ковальчук поделились несколькими кадрами, сделанными в США. На них она смеялась, танцевала и флиртовала с Ценевым.

«Я сияю каждый день, иногда даже намеренно себя заставляю, потому что решила во что бы то ни было — улыбаться. Но вообще, конечно, в основном это происходит максимально естественно», - поделилась актриса.

Отметим, что отношения с Владиславом Ковальчук не комментирует. Но вместе они появляются уже не в первый раз. В конце 2022 года они выходили в свет в Москве и активно позировали фотографам. Известно, что Ценев не женат, а также нет информации о наличии у него возлюбленной на данный момент.

Ранее Кристина Асмус заинтриговала поклонников, назвав Гарика Харламова своей семьей.