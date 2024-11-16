«Прошу прощения у всей моей аудитории»: Инстасамка обратилась к поклонникам с извинениями

Инстасамка обратилась к поклонникам и попросила прощения за свой поступок.

Артистка заявила, что подписчики пишут ей комментарии с просьбой вернуться к прежнему образу рэперши, благодаря которому она прославилась. Однако Дарья Зотеева призналась, что хочет поэкспериментировать со своей карьерой, именно по этой причине вынуждена отказать поклонникам.

«Верни старую Дашу. Я прошу прощения у всей моей аудитории, которая управляет моей жизнью и говорит мне, что делать. Хотела попросить вас, я знаю, что вы будете в ярости от такой просьбы. Но можно мне поэкспериментировать, можно мне поделать музыку, ту, которую я хочу, на свой взгляд, как я это вижу в моей жизни?», — обратилась к поклонникам певица.

Инстасамка также призналась, что какое-то время пыталась стать прежней, чтобы вернуть Дашу, которая еще не делала татуировки и филлеры, а также не красила свои волосы. Однако, по словам Зотеевой, это оказалось не так легко и быстро.

Артистка подчеркнула, что продолжает работу над собой, но об этом никому не говорит, чтобы однажды удивить своих поклонников.

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