«Там формы впереди творчества»: рэпер Серега раскритиковал Инстасамку

Известный рэпер Серега рассказал, что не намерен слушать совместный альбом группы «Ленинград» и певицы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева). Его слова приводит издание StarHit.

«А по поводу его дуэта с Инстасамкой: там размах на рубль, а удар на копеечку», — оценил музыкант их сотрудничество.

Кроме того, Серега «прошелся» по музыке самой Инстасамки, уточнив, что исполнительница не выпускает ничего стоящего.

«Я вообще не считаю, что у нее есть творчество. Там формы впереди творчества», — высказался рэпер.

8 ноября состоялась премьера мини-альбома группы «Ленинград» и Инстасамки под названием «Бумеры и зумеры». Всего в пластинку вошли шесть песен.

Позднее лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров рассказал, что коллектив при сотрудничестве с Зотеевой ограничилась лишь выпуском одного альбома. Он уточнил, что постоянной вокалисткой коллектива Инстасамка не станет.

Ранее Бьянка не оценила вокальные способности Инстасамки.